Официальный курс гривны установлен на уровне 27,12 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. На 7 июля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,12 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.126900 грн за доллар;
30.722600 грн за евро;
0.377900 грн за российский рубль;
33.943900 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 5 июля курс доллара и рубля — снизился, евро и фунта — вырос.