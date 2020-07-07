Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,12 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. На 7 липня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,12 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.126900 грн за долар;
30.722600 грн за євро;
0.377900 грн за російський рубль;
33.943900 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 5 липня курс долара та рубля — знизився, євро та фунта — зріс.