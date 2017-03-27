Официальный курс гривны установлен на уровне 27,12 грн/долл.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 27 марта, установлены на таком уровне:

27,124559 грн за доллар;

29,308086 грн за евро;

0,472350 грн за российский рубль;

33,843056 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 26 марта, с курсом валют сложилась следующая ситуация: цена на доллар незначительно поднялась; стоимость евро также незначительно увеличилась; цена на российский рубль стала больше; цена на фунт стерлингов несколько возросла.

Как сообщал УНН, на 26 марта официальный курс гривны был установлен на уровне 27,05 грн/долл.