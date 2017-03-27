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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,12 грн/дол

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,12 грн/дол, передає УНН з посиланням на Курс Денег.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 27 березня, встановлені на такому рівні:

27,124559 грн за долар;

29,308086 грн за євро;

0,472350 грн за російський рубль;

33,843056 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 26 березня, з курсом валют склалася наступна ситуація:ціна на долар незначно піднялась; вартість євро також незначно збільшилась; ціна на російський рубль стала більшою; ціна на фунт стерлінгів дещо зросла.

Як повідомляв УНН, на 26 березня офіційний курс гривні було встановлено на рівні 26,05 грн/дол.

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