Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,12 грн/дол
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,12 грн/дол, передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 27 березня, встановлені на такому рівні:
27,124559 грн за долар;
29,308086 грн за євро;
0,472350 грн за російський рубль;
33,843056 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 26 березня, з курсом валют склалася наступна ситуація:ціна на долар незначно піднялась; вартість євро також незначно збільшилась; ціна на російський рубль стала більшою; ціна на фунт стерлінгів дещо зросла.
Як повідомляв УНН, на 26 березня офіційний курс гривні було встановлено на рівні 26,05 грн/дол.