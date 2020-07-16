Официальный курс гривны установлен на уровне 27,11 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. На 16 июля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,11 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.119000 грн за доллар;
31.030900 грн за евро;
0.382750 грн за российский рубль;
34.262100 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 15 июля курс доллара снизился, остальных валют — вырос.