Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,11 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.119000 грн за долар;

31.030900 грн за євро;

0.382750 грн за російський рубль;

34.262100 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 15 липня курс долара знизився, решти валют — зріс.