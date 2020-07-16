Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,11 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. На 16 липня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,11 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.119000 грн за долар;
31.030900 грн за євро;
0.382750 грн за російський рубль;
34.262100 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 15 липня курс долара знизився, решти валют — зріс.