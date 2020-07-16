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19 березня, 08:45 • 144612 перегляди

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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,11 грн/долар

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. На 16 липня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,11 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.119000 грн за долар;

31.030900 грн за євро;

0.382750 грн за російський рубль;

34.262100 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 15 липня курс долара знизився, решти валют — зріс.

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