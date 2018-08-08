Официальный курс гривны установлен на уровне 27,02 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,02 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 8 августа установлены на таком уровне:
27.021054 грн за доллар;
31.349827 грн за евро;
0.425240 грн за российский рубль;
35.034394 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 7 августа курс всех валют (кроме евро - его курс вырос), уменьшился.