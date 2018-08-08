Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,02 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,02 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 8 серпня встановлені на такому рівні:
27.021054 грн за долар;
31.349827 грн за євро;
0.425240 грн за російський рубль;
35.034394 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 7 серпня курс усіх валют (окрім євро - його курс зріс), зменшився.