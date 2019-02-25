Официальный курс гривны установлен на уровне 27,01 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. На 25 февраля 2019 года, официальный курс гривни установлен на уровне 27,01 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 25 февраля установлены на таком уровне:
27.017312 грн за доллар;
30.597106 грн за евро;
0.412380 грн за российский рубль;
35.063092 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 24 февраля курс доллара и российского рубля — вырос, евро и фунту стерлингов — снизился.