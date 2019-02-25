Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,01 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. На 25 лютого 2019 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,01 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 25 лютого встановлені на такому рівні:
27.017312 грн за долар;
30.597106 грн за євро;
0.412380 грн за російський рубль;
35.063092 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 24 лютого курс долара та російського рубля — зріс, євро та фунту стерлінгів — знизився.