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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 21714 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 82400 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 119634 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 127472 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 166808 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152562 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140472 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
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Эксклюзив
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7 марта, 06:35 • 118307 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Официальный курс гривны установлен на уровне 27,01 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 27,01 грн/доллар

Киев  •  УНН

 • 13603 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,01 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 5 августа установлены на таком уровне:

27.011867 грн за доллар;

31.379686 грн за евро;

0.427840 грн за российский рубль;

35.200725 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 4 августа курс всех валют - остался неизменным.

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