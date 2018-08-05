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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,01 грн/долар

Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,01 грн/долар

Київ • УНН

 • 13603 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,01 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 5 серпня встановлені на такому рівні:

27.011867 грн за долар;

31.379686 грн за євро;

0.427840 грн за російський рубль;

35.200725 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 4 серпня курс усіх валют — залишився незмінним.

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