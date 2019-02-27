Официальный курс гривны установлен на уровне 26,98 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 27 февраля установлены на таком уровне:

26.982628 грн за доллар;

30.654964 грн за евро;

0.411210 грн за российский рубль;

35.622525 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 26 февраля курс всех валют (кроме доллара и рубля, курс которых уменьшился) - вырос.