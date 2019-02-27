Официальный курс гривны установлен на уровне 26,98 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. На 27 февраля 2019 года, официальный курс гривни установлен на уровне 26,98 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 27 февраля установлены на таком уровне:
26.982628 грн за доллар;
30.654964 грн за евро;
0.411210 грн за российский рубль;
35.622525 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 26 февраля курс всех валют (кроме доллара и рубля, курс которых уменьшился) - вырос.