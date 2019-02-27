Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,98 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. На 27 лютого 2019 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,98 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 27 лютого встановлені на такому рівні:
26.982628 грн за долар;
30.654964 грн за євро;
0.411210 грн за російський рубль;
35.622525 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 26 лютого курс усіх валют (окрім долара та рубля, курс яких зменшився) — зріс.