Официальный курс гривны установлен на уровне 26,93 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. На 12 июля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,93 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.933500 грн за доллар;
30.535900 грн за евро;
0.381670 грн за российский рубль;
34.072200 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 11 июля курс валют не изменился.