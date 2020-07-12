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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,93 грн/долар

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 липня. УНН. На 12 липня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,93 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

26.933500 грн за долар;

30.535900 грн за євро;

0.381670 грн за російський рубль;

34.072200 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 11 липня курс валют не змінився.

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