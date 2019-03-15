Официальный курс гривны установлен на уровне 26,71 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. На 16 марта 2019 года, официальный курс гривни установлен на уровне 26,71 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 16 марта установлены на таком уровне:
26.716488 грн за доллар;
30.176273 грн за евро;
0.408500 грн за российский рубль;
35.406525 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 15 марта курс всех валют — остался неизменным.