Официальный курс гривны установлен на уровне 26,69 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. По состоянию на 14 сентября 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,69 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.692000 грн за доллар;
31.447200 грн за евро;
0.366230 грн за российский рубль;
36.927000 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 13 сентября курс доллара вырос, когда другие указанные валюты - упали.