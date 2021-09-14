Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,69 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

26.692000 грн за долар;

31.447200 грн за євро;

0.366230 грн за російський рубль;

36.927000 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 13 вересня курс долара зріс, коли інші зазначені валюти - впали.