Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,69 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Станом на 14 вересня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,69 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
26.692000 грн за долар;
31.447200 грн за євро;
0.366230 грн за російський рубль;
36.927000 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 13 вересня курс долара зріс, коли інші зазначені валюти - впали.