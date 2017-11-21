Официальный курс гривны установлен на уровне 26,47 грн / долл
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,47 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 21 ноября установлены на таком уровне:
26,477080 грн за доллар;
31,192648 грн за евро;
0,446690 грн за российский рубль;
35,071563 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 20 ноября, ситуация с курсом валют сложилась следующая: доллар упал в цене, евро подешевело, курс российского рубля вырос, а фунт стерлингов подорожал.