Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,47 грн/дол
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,47 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 21 листопада встановлені на такому рівні:
26,477080 грн за долар;
31,192648 грн за євро;
0,446690 грн за російський рубль;
35,071563 грн за фунт стерлінг.
Порівняно з 20 листопада, ситуація з курсом валют склалась наступна: долар впав в ціні, євро здешевшало, курс російського рубля зріс, а фунт стерлінгів здорожчав.