Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,47 грн/дол

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 21 листопада встановлені на такому рівні:

26,477080 грн за долар;

31,192648 грн за євро;

0,446690 грн за російський рубль;

35,071563 грн за фунт стерлінг.

Порівняно з 20 листопада, ситуація з курсом валют склалась наступна: долар впав в ціні, євро здешевшало, курс російського рубля зріс, а фунт стерлінгів здорожчав.