Официальный курс гривны установлен на уровне 26,42 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,42 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 8 июля установлены на таком уровне:
26.429780 грн за доллар;
30.946629 грн за евро;
0.417790 грн за российский рубль;
35.043177 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 7 июля курс всех валют не изменился.