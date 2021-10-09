Официальный курс гривны установлен на уровне 26,33 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. По состоянию на 9 октября 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,33 грн / долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.331400Грн за доллар;
30.437800Грн за евро;
0.366120 Грн за российский рубль;
35.810700Грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 8 октября курс всех указанных валют не изменился.