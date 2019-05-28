Официальный курс гривны установлен на уровне 26,33 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. На 28 мая 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,33 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 28 мая установлены на таком уровне:
26.325682 за доллар;
29.479499 грн за евро;
0.408380 грн за российский рубль;
33.413997 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 27 мая курс всех валют упал.