Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,33 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. На 28 травня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,33 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 28 травня встановлені на такому рівні:
26.325682 за долар;
29.479499 грн за євро;
0.408380 грн за російський рубль;
33.413997 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 27 травня курс усіх валют впав.