Официальный курс гривны установлен на уровне 26,22 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,22 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 14 июля установлены на таком уровне:
26.228045 грн за доллар;
30.576655 грн за евро;
0.421630 грн за российский рубль;
34.642664 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 13 июля курс всех валют — остался неизменным.