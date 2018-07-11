Официальный курс гривны установлен на уровне 26,20 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,20 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 11 июля установлены на таком уровне:
26.209172 грн за доллар;
30.698803 грн за евро;
0.419720 грн за российский рубль;
34.751526 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 10 июля курс всех валют, кроме российского рубля (курс которого повысился) — понизился.