Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,20 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,20 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 11 липня встановлені на такому рівні:
26.209172 грн за долар;
30.698803 грн за євро;
0.419720 грн за російський рубль;
34.751526 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 10 липня курс усіх валют, окрім російського рубля (курс якого підвищився) — понизився.