Официальный курс гривны установлен на уровне 26,11 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. На 22 мая 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,11 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 22 мая установлены на таком уровне:
26.112451 за доллар;
29.144107 грн за евро;
0.404610 грн за российский рубль;
33.265731 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 21 мая курс всех валют снизился.