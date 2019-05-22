Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,11 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. На 22 травня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,11 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 22 травня встановлені на такому рівні:
26.112451 за долар;
29.144107 грн за євро;
0.404610 грн за російський рубль;
33.265731 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 21 травня курс усіх валют знизився.