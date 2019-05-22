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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,11 грн/долар

Київ • УНН

 • 8998 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. На 22 травня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,11 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 22 травня встановлені на такому рівні:

26.112451 за долар;

29.144107 грн за євро;

0.404610 грн за російський рубль;

33.265731 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 21 травня курс усіх валют знизився.

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