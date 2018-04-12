Официальный курс гривны установлен на уровне 25,92 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 25,92 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 12 апреля установлены на таком уровне:
25,925912 грн за доллар;
32,106649 грн за евро;
0,404700 грн за российский рубль;
36,752117 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 11 апреля, курс всех валют уменьшился.