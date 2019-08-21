Официальный курс гривны установлен на уровне 25,13 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 21 августа установлены на таком уровне:

25.131300 грн за доллар;

27.835428 грн за евро;

0.376310 грн за российский рубль;

30.380393 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 20 августа курс всех указанных валют упал.