Официальный курс гривны установлен на уровне 25,13 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. На 21 августа 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 25,13 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 21 августа установлены на таком уровне:
25.131300 грн за доллар;
27.835428 грн за евро;
0.376310 грн за российский рубль;
30.380393 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 20 августа курс всех указанных валют упал.