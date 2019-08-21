Офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,13 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. На 21 серпня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,13 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 21 серпня встановлені на такому рівні:
25.131300 грн за долар;
27.835428 грн за євро;
0.376310 грн за російський рубль;
30.380393 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 20 серпня курс всіх вказаних валют впав.