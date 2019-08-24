Официальный курс гривны установлен на уровне 25,04 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. На 24 августа 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 25,04 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 24 августа установлены на таком уровне:
25.042697 грн за доллар;
27.754821 грн за евро;
0.381630 грн за российский рубль;
30.449612 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 23 августа курс всех указанных валют не изменился.