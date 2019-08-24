Офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,04 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. На 24 серпня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,04 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 24 серпня встановлені на такому рівні:
25.042697 грн за долар;
27.754821 грн за євро;
0.381630 грн за російський рубль;
30.449612 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 23 серпня курс всіх вказаних валют не змінився.