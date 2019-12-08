Официальный курс гривны установлен на уровне 23,87 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. На 8 декабря 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 23,87 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 8 декабря установлены на таком уровне:
23.877034 грн за доллар;
26.489182 грн за евро;
0.374170 грн за российский рубль;
31.359277 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 7 декабря курс всех указанных валют — не изменился.