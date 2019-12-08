Офіційний курс гривні встановлено на рівні 23,87 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. На 8 грудня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 23,87 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 8 грудня встановлені на такому рівні:
23.877034 грн за долар;
26.489182 грн за євро;
0.374170 грн за російський рубль;
31.359277 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 7 грудня курс всіх вказаних валют — не змінився.