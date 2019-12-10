Официальный курс гривны установлен на уровне 23,69 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. На 10 декабря 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 23,69 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 10 декабря установлены на таком уровне:
23.688511 грн за доллар;
26.235026 грн за евро;
0.371730 грн за российский рубль;
31.159838 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 9 декабря курс всех указанных валют снизился.