Офіційний курс гривні встановлено на рівні 23,69 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 10 грудня встановлені на такому рівні:

23.688511 грн за долар;

26.235026 грн за євро;

0.371730 грн за російський рубль;

31.159838 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 9 грудня курс всіх вказаних валют знизився.