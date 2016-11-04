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Офис Уполномоченного по оказанию помощи военным, раненым в АТО, возглавит В.Свириденко

Офис Уполномоченного по оказанию помощи военным, раненым в АТО, возглавит В.Свириденко

Киев • УНН

 • 18604 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко предложил возглавить офис Уполномоченного по оказанию помощи в реабилитации украинским военным, которые получили ранения в зоне проведения АТО Вадиму Свириденко, который принимал участие в ежегодном марафоне морских пехотинцев США в Вашингтоне, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Петр Порошенко... предложил возглавить в будущем эту структуру санитарному инструктору медицинской роты 128-й отдельной горно-пехотной бригады оперативного командования "Запад" Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины Вадиму Свириденко, который получил ранения и в результате обморожения потерял конечности", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что был поражен результатами марафонского забега, которые продемонстрировал Вадим Свириденко.

Глава государства напомнил, что в прошлом году на президентском самолете Вадим Свириденко возвращался с лечения в США домой в Украину.

"Я настолько был заряжен позитивом Вадима, когда мы вместе летели из США. Это человек, который вокруг себя распространяет позитив ", - отметил Президент.

Как сообщил УНН, в Украине появится офис Уполномоченного по оказанию помощи военным, раненым в АТО.

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