Офис Уполномоченного по оказанию помощи военным, раненым в АТО, возглавит В.Свириденко
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко предложил возглавить офис Уполномоченного по оказанию помощи в реабилитации украинским военным, которые получили ранения в зоне проведения АТО Вадиму Свириденко, который принимал участие в ежегодном марафоне морских пехотинцев США в Вашингтоне, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Петр Порошенко... предложил возглавить в будущем эту структуру санитарному инструктору медицинской роты 128-й отдельной горно-пехотной бригады оперативного командования "Запад" Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины Вадиму Свириденко, который получил ранения и в результате обморожения потерял конечности", - говорится в сообщении.
Президент отметил, что был поражен результатами марафонского забега, которые продемонстрировал Вадим Свириденко.
Глава государства напомнил, что в прошлом году на президентском самолете Вадим Свириденко возвращался с лечения в США домой в Украину.
"Я настолько был заряжен позитивом Вадима, когда мы вместе летели из США. Это человек, который вокруг себя распространяет позитив ", - отметил Президент.
Как сообщил УНН, в Украине появится офис Уполномоченного по оказанию помощи военным, раненым в АТО.