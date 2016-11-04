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Офіс Уповноваженого з надання допомоги військовим, пораненим в АТО, очолить В.Свириденко

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко запропонував очолити офіс Уповноваженого з надання допомоги в реабілітації українським військовими, що отримали поранення в зоні проведення АТО Вадиму Свириденку, який брав участь у щорічному марафоні морських піхотинців США у Вашингтоні, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.

Офіс Уповноваженого з надання допомоги військовим, пораненим в АТО, очолить В.Свириденко

“Петро Порошенко... запропонував очолити у майбутньому цю структуру санітарному інструктору медичної роти 128 окремої гірсько-піхотної бригади оперативного командування „Захід“ Сухопутних Військ Збройних Сил України Вадиму Свириденку, який отримав поранення та в результаті обмороження втратив кінцівки”, — йдеться в повідомленні.

Президент зазначив, що був вражений результатами марафонського забігу, які продемонстрував Вадим Свириденко.

Глава держави нагадав, що минулого року на президентському літаку Вадим Свириденко повертався з лікування у США додому в Україну.

“Я настільки був заряджений позитивом Вадима, коли ми разом летіли зі США. Це людина, яка навколо себе розповсюджує позитив”, — зазначив Президент.

Солдат Вадим Свириденко в період з вересня по лютий 2014 року виконував бойові завдання в зоні АТО в Донецькій та Луганській областях. Брав участь у боях за Піски, Авдіївку, Дебальцеве. Зразково виконував обов’язки санінструктора. Неодноразово брав участь у бойових зіткненнях. 15 лютого 2015 року в складі батальйонної тактичної групи виконував бойове завдання в районі Дебальцевого та отримав важке осколкове поранення. 16 жовтня 2015 року разом з іншими пораненими військовослужбовцями ЗСУ перебував в автомобілі “Урал”, який повинен був доправити їх до шпиталю в місті Артемівськ. Під час слідування до міста автомобіль потрапив на закладений бойовиками фугас. В результаті вибуху поранені бійці ЗСУ випали з авто. Через 20-ти градусний мороз всі поранені військові загинули, живим залишився тільки Вадим Свириденко. 19 лютого 2015 року його знайшла група бойовиків. Після обміну солдата Свириденка, лікарі констатували 4-ту ступінь обмороження кистей рук та стоп ніг. В Києві він переніс операції по їх ампутації.

Як повідомив УНН, в Україні з’явиться офіс Уповноваженого з надання допомоги військовим, пораненим в АТО.

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