Офис Президента о пресс-марафоне Зеленского: платили за еду, а за аренду - нет
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал, что пресс-марафон Президента Украины Владимира Зеленского не хотели проводить в официальном помещении. Об этом он сказал журналистам, передает УНН.
"Они общаются, журналисты могут задавать вопросы, уточняющие вопросы, и он на них отвечает. Это место подходит по своему объему тому количеству журналистов, которая к нам пришла. Мы не хотели это делать в официальном помещении, мы хотели такое заведение, в котором Президент может общаться ... например, вы видите как Зеленский с журналистами ест пиццу, общается, пьет водичку, кофе", - пояснил Тимошенко.
Тимошенко добавил, что за аренду помещения Офис Президента не платил, только за еду.
"Мы платили именно за еду, которой угощаем журналистов. За аренду мы не оплачивали, только за еду. Здесь не одно заведение, это много разных заведений, которые находятся в одном помещении", - добавил Тимошенко.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский начал пресс-марафон в помещении Kyiv Food Market в столице.