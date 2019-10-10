Офіс Президента про прес-марафон Зеленського: платили за їжу, а за оренду - ні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Заступник Керівника Офісу Президента України Кирил Тимошенко розповів, що прес-марафон Президента України Володимира Зеленського не хотіли проводити в офіційному приміщенні. Про це він сказав журналістам, передає УНН.
“Вони спілкуються, журналісти можуть ставити питання, уточнюючі питання, і він на них відповідає. Це місце підходить за своїм об’ємом тій кількості журналістів, яка до нас прийшла. Ми не хотіли це робити в офіційному приміщенні, ми хотіли такий заклад, в якому Президент може спілкуватися...наприклад, ви бачите як Зеленський з журналістами їсть піцу, спілкується, п’є водичку, каву”, — пояснив Тимошенко.
Тимошенко додав, що за оренду приміщення Офіс Президента не платив, лише за їжу.
“Ми платили саме за їжу, якою пригощаємо журналістів. За оренду ми не оплачували, лише за їжу. Тут не один заклад, це багато різних закладів, які знаходяться в одному приміщенні”, — додав Тимошенко.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розпочав прес-марафон у приміщенні Kyiv Food Market у столиці.