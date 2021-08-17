Офис Президента обжаловал "восстановление" Тупицкого в должности
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Офис Президента Украины подал апелляционную жалобу на решение Верховного Суда о признании незаконным увольнения Александра Тупицкого с должности судьи Конституционного Суда Украины. Об этом журналисту УНН сообщили в ОПУ.
Детали
В Офисе Президента в комментарии УНН подтвердили, что подали в Большую палату Верховного Суда апелляционную жалобу на решение ВС о признании незаконным увольнения Александра Тупицкого.
Что было ранее
Верховный Суд признал противоправным и отменил указ Президента Украины Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда.
Речь идет об указе, который Президент Украины Владимир Зеленский подписал 27 марта и которым отменил указы еще времен Януковича о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина. Ранее Президент отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ.
Зеленский решил уволить указом Александра Тупицкого с должности председателя Конституционного Суда Украины, ведь по его мнению, работу судьи сопровождали различные политические и бизнес-группы.
Перед этим в ОГП указывали, что Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении Тупицкому в осуществлении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля (ст. 386 и ч. 2 ст. 384 УК Украины) - и направил ходатайство Президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого с должности председателя КСУ.
А еще в конце октября ГБР начало уголовное производство в отношении председателя КСУ Тупицкого. В то же время, в ОГП заявляли о еще одном деле.
Это произошло на фоне того, как 27 октября Конституционный Суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины статью 366-1 УКУ, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.