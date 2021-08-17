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Офис Президента обжаловал "восстановление" Тупицкого в должности

Офис Президента обжаловал "восстановление" Тупицкого в должности

Киев  •  УНН

 • 22261 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Офис Президента Украины подал апелляционную жалобу на решение Верховного Суда о признании незаконным увольнения Александра Тупицкого с должности судьи Конституционного Суда Украины. Об этом журналисту УНН сообщили в ОПУ.

Детали

В Офисе Президента в комментарии УНН подтвердили, что подали в Большую палату Верховного Суда апелляционную жалобу на решение ВС о признании незаконным увольнения Александра Тупицкого.

Что было ранее

Верховный Суд признал противоправным и отменил указ Президента Украины Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда.

Речь идет об указе, который Президент Украины Владимир Зеленский подписал 27 марта и которым отменил указы еще времен Януковича о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина. Ранее Президент отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ.

Зеленский решил уволить указом Александра Тупицкого с должности председателя Конституционного Суда Украины, ведь по его мнению, работу судьи сопровождали различные политические и бизнес-группы.

Перед этим в ОГП указывали, что Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении Тупицкому в осуществлении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля (ст. 386 и ч. 2 ст. 384 УК Украины) - и направил ходатайство Президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого с должности председателя КСУ.

А еще в конце октября ГБР начало уголовное производство в отношении председателя КСУ Тупицкого. В то же время, в ОГП заявляли о еще одном деле.

Это произошло на фоне того, как 27 октября Конституционный Суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины статью 366-1 УКУ, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.

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