Офіс Президента оскаржив "відновлення" Тупицького на посаді
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Офіс Президента України подав апеляційну скаргу на рішення Верховного Суду про визнання незаконним звільнення Олександра Тупицького з посади судді Конституційного Суду України. Про це журналісту УНН повідомили в ОПУ.
Деталі
В Офісі Президента у коментарі УНН підтвердили, що подали до Великої палати Верховного Суду апеляційну скаргу на рішення ВС про визнання незаконним звільнення Олександра Тупицького.
Що було раніше
Верховний Суд визнав протиправним та скасував указ Президента України Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду.
Йдеться про указ, який Президент України Володимир Зеленський підписав 27 березня і яким скасував укази ще часів Януковича про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна. Раніше Президент відсторонив Тупицького від посади судді КСУ.
Зеленський вирішив звільнити указом Олександра Тупицького з посади голови Конституційного Суду України, адже на його думку, роботу судді супроводжували різні політичні та бізнесові групи.
Перед цим в ОГП вказували, що Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру Тупицькому у здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також в наданні завідомо неправдивих показань свідка (ст. 386 та ч. 2 ст. 384 КК України) — й надіслав клопотання Президенту України Володимиру Зеленському щодо відсторонення Тупицького з посади голови КСУ.
А ще наприкінці жовтня ДБР розпочало кримінальне провадження щодо голови КСУ Тупицького. Водночас, в ОГП заявляли про ще одну справу.
Це сталося на тлі того, як 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.