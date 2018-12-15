Одноклубник Зинченко признан лучшим футболистом тура Лиги чемпионов

Хавбек набрал наибольшее количество голосов в голосовании на официальном сайте организации и опередил Неймара, Эндрю Робертсона и Гийома Оаро.

Отметим, что партнер Александра Зинченко трансферная стоимость которого составляет 90 млн. евро, стал автором победного дубля во встрече шестого тура группового этапа с “Хоффенхаймом” (2:1).

Заметим, что Зинченко и компания узнают будущего соперника по плей-офф ЛЧ 17-го декабря.