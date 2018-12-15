Одноклубник Зинченко признан лучшим футболистом тура Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Немецком полузащитнику “Манчестер Сити” Лерой Сане не было равных в борьбе за звание лучшего игрока тура Лиги чемпионов УЕФА, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Хавбек набрал наибольшее количество голосов в голосовании на официальном сайте организации и опередил Неймара, Эндрю Робертсона и Гийома Оаро.
Отметим, что партнер Александра Зинченко трансферная стоимость которого составляет 90 млн. евро, стал автором победного дубля во встрече шестого тура группового этапа с “Хоффенхаймом” (2:1).
Заметим, что Зинченко и компания узнают будущего соперника по плей-офф ЛЧ 17-го декабря.