Одноклубника Зінченка визнали найкращим футболістом туру Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Німецькому півзахиснику “Манчестер Сіті” Лерою Сане не було рівних у боротьбі за звання кращого гравця туру Ліги чемпіонів УЄФА, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Хавбек набрав найбільшу кількість голосів у голосуванні на офіційному сайті організації і випередив Неймара, Ендрю Робертсона і Гійома Оаро.
Відзначимо, що партнер Олександра Зінченка трансферна вартість якого складає 90 млн. євро, став автором переможного дублю у зустрічі шостого туру групового етапу із “Хоффенхаймом” (2:1).
Зауважимо, що Зінченко і компанія дізнаються майбутнього суперника по плей-оф ЛЧ 17-го грудня.