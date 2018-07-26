Однокомнатные квартиры дорожают больше всего - статистика
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. В Украине подорожало жилье. Больше всего в стоимости прибавили однокомнатные квартиры. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Государственной службы статики Украины.
Квартиры на вторичном рынке за 6 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года подорожали на 3,5%.
Сильнее всего выросли цены на однокомнатные квартиры – 5,6%. Двухкомнатные квартиры стали дороже на 3,6%, трехкомнатные – на 1,2%.
Квартиры на первичном рынке также подорожали. Тут также больше всего в цене прибавили однокомнатные квартиры – 7%, тогда как двухкомнатные подорожали на 4,9%, а “трешки” – на 3,2%. В среднем квартиры на "первичке" подорожали на 5%.
Напомним, эксперты не видят оснований для снижения стоимости жилья в новостройках, а наоборот считают, что они могут несколько возрасти в текущем году, в частности из-за повышения минимальной заработной платы. В то же время, отдельные застройщики предлагают инвестору возможность сэкономить, воспользовавшись программами лояльности.
Как сообщал УНН, президент ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир отметил, что компания, которая является крупнейшим столичным застройщиком, постоянно использует ряд инструментов лояльности, которыми может воспользоваться инвестор. В частности, это и скидка до 20% при полной оплате покупки, беспроцентная рассрочка до ввода дома в эксплуатацию, а также ипотека.