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Однокімнатні квартири дорожчають найбільше - статистика

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 липня. УНН. В Україні подорожчало житло. Найбільше у ціні додали однокімнатні квартири. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Державної служби статики України.

Однокімнатні квартири дорожчають найбільше - статистика

Квартири на вторинному ринку за 6 місяців 2018 року у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року подорожчали на 3,5%.
Найбільше зросли ціни на однокімнатні квартири - 5,6%. Двокімнатні квартири стали дорожчими на 3,6%, трикімнатні - на 1,2%.

Квартири на первинному ринку також подорожчали. Тут також найбільше в ціні додали однокімнатні квартири - 7%, тоді як двокімнатні подорожчали на 4,9%, а "трійки" - на 3,2%. У середньому квартири на "первинці" подорожчали на 5%.

Нагадаємо, експерти не бачать підстав для зниження вартості житла в новобудовах, а навпаки вважають, що вони можуть дещо зрости в поточному році, зокрема через підвищення мінімальної заробітної плати. У той же час, окремі забудовники пропонують інвестору можливість заощадити, скориставшись програмами лояльності.

Як повідомляв УНН, президент ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір зазначив, що компанія, яка є найбільшим столичним забудовником, постійно використовує низку інструментів лояльності, якими може скористатися інвестор. Зокрема, це і знижка до 20% при повній оплаті покупки, безвідсоткова розстрочка до введення будинку в експлуатацію, а також іпотека.

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