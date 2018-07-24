Одна из основательниц движения Femen покончила с собой

“Нас покинула наиболее бесстрашная и уязвимая Оксана Шачко. В настоящее время известно, что вчера, 23 июля, тело Оксаны обнаружили в ее квартире в Париже. По словам ее друзей, она оставила предсмертную записку”, — говорится в сообщении.

Движение Femen основано в 2008 году Оксаной Шачко, Александра Шевченко и Анной Гуцол. Украинское незарегистрированное движение выступало за права женщин, свободу слова, против сексуального туризма и притязаний и получил свою популярность из-за провокаций, которые характеризуются как “радикальный эксгибиционизм”. На акции Femen выходили обнаженные до пояса — Оксана Шачко впервые вышла с обнаженной грудью в 2009 году. Акции в основном проходили в Киеве, а также в других европейских столицах.

С 2013 года Оксана Шачко жила во Франции.